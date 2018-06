Pattuglione dei carabinieri, denunciate due ladre pronte a colpire

I militari della Compagnia Carabinieri di Busto Arsizio sono stati impegnati per tutta la giornata di oggi (martedì) in un servizio di controllo del territorio a cui hanno partecipato gli uomini di un contingente di rinforzo della compagnia di intervento operativo del Terzo Reggimento Carabinieri Lombardia.

Nel corso del servizio, dedicato alle zone periferiche del territorio, è stato arrestato un cinese per evasione: controllato in zona stazione, è risultato ai domiciliari per reati finanziari, a Milano. Sono state denunciate anche due giovani nomadi trovate con le borse piene di attrezzi da scasso per le serrature.

In diversi giardini pubblici, infine, sono state controllati una ventina di giovani, 8 dei quali trovati con modiche quantità di sostanze stupefacenti, hashish e marijuana, e segnalati quali assuntori alla prefettura.

Poco meno di un centinaio le persone controllate, a bordo di complessivi 40 veicoli.