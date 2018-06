Il Pd ha remato contro Nadia Rosa? “No, altrimenti ci saremmo candidati”

A Lonate perde il centrodestra, ma non vince il centrosinistra. Non è un paradosso: vince una lista civica composita (con contributi di persone con varie storie politiche), senza un legame con lo schieramento progressista e in particolare con il Pd. E anzi: con qualche attrito – fin da dicembre 2017 – con figure di riferimento del centrosinistra a Lonate.

Come leggere questa situazione? In queste ore – a un giorno dal voto – si discute anche di questo. Tra un segretario provinciale Pd che comunque plaude all’elezione di Nadia Rosa sindaco e qualche precisazione dalle file di “Noi ci siamo”, il gruppo di centrosinistra che non si è candidato, ma è stato comunque tra i protagonisti della campagna elettorale, facendosi sentire fino agli ultimi giorni prima del voto.

La lettura che alcuni fanno a Lonate e fuori è questa: gli ex amministratori vicini (non tutti) al Pd hanno avuto un approccio critico per danneggiare Nadia Rosa tanto quanto Angelino, al punto da annunciare – almeno alcuni – che non avrebbero votato. Una lettura che viene respinta oggi da Giacomo Buonanno: «Se avessimo voluto far perdere qualcuno, avremmo presentato una nostra lista. I risultati dicono che lo scarto tra Rosa e Angelino era talmente ridotto (circa 200 voti, ndr) che sarebbe bastato poco per far perdere». E cita un esempio chiaro, nell’area della destra: quello di Modesto Verderio, che con il Grande Nord ha eroso voti al centrodestra e in particolare alla Lega (che non a caso neppure riesce a esprimere un consigliere comunale). «Se avessimo voluto, avremmo fatto come lui».

Quanto agli alti gradi, il segretario provinciale PD e consigliere regionale Samuele Astuti non arriva certo a intestarsi parte del merito, ma comunque fa «un plauso a Nadia Rosa», «che saprà dare alla città la discontinuità che merita». Accostandola ad altri candidati nei Comuni al voto, che ha dato risultati in chiaroscuro – per così dire – per i Dem. Di certo, il caso di Lonate qualche preoccupazione in casa Pd l’aveva già sollevata – eccome – nei mesi scorsi. E tanto più ora, che Nadia Rosa ha ottenuto la vittoria senza l’appoggio dei partiti.