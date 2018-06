Pedalando tra i fossili sul Monte San Giorgio

Domenica 10 giugno l’associazione Guide Monte San Giorgio, organizza “Pedalando tra i fossili”, una gita lungo itinerari ciclabili nel comprensorio dell’area del sito Unesco.

Due i percorsi, uno di 16 km adatto a tutti (a partire dagli 8 anni) e uno più tecnico per esperti da 25 km, riservato ai maggiorenni.

Durante l’escursione si farà tappa presso i siti fossiliferi del Triassico medio del patrimonio Unesco del Monte San Giorgio.

L’evento è organizzato in collaborazione con Valceresio bike.

Due i punti di partenza: alle 9.30 al campo sportivo di Arzo (Ch) per il percorso da 16 km, sempre alle 9.30 al parcheggio Unesco di Besano la partenza per il percorso da 25 km. La partenza dell’escursione è prevista alle 10 e il rientro alle 16.

Il costo di partecipazione è di 5 franchi per i singoli e 10 per le famiglie. Per partecipare è necessario iscriversi entro domani, venerdì 8 giugno, scrivendo a info@guidemsg.org

o telefonando ai numeri +39 351 252 2982 /+41 76 567 8914

QUI la locandina con tutti i dettagli