Pepe: “Grazie ai vigili volontari davanti alle scuole”

(foto di repertorio)

Il consigliere comunale del Partito Democratico Alessandro Pepe ringrazia i cittadini che hanno dedicato attimi della loro vita privata al servizio della comunità.

«A nome dell’amministrazione di cui faccio parte – ha infatti precisato – Vorrei ringraziare tutti i volontari che hanno donato il loro tempo per garantire la sicurezza dei bambini davanti agli istituti scolastici comunali. La sicurezza davanti alle scuole è fondamentale e il loro apporto è stato importantissimo sia per ridurre i disagi viabilistici che per accompagnare i bambini all’interno dell’edificio in tutta sicurezza».

Si tratta, da un anno a questa parte, di volontari a tutti gli effetti, che questa attività la svolgono senza nemmeno rimborsi spese garantendo la sicurezza in alcune scuole della città: Masnago, San Fermo, Sant’Ambrogio, Capolago, Bizzozero e Brunella sono in particolare i quartieri coinvolti.

«La loro presenza – continua Pepe – è stata importante anche per i rioni: hanno trasmesso quel senso di comunità che tiene unite le persone. È un bel segnale in un momento in cui sembra trionfare la disgregazione e la frammentazione. Li vogliamo ringraziare anche per il loro grande impegno civico: in un periodo difficile per la politica, trovare qualche volontario che offre un servizio gratuito alla comunità fa sempre piacere».