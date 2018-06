«Ho pescato nel Lago Maggiore il lucioperca più grande del mondo»

È una di quelle notizie che, se confermate, farà battere alla provincia di Varese un record importante per gli appassionati della pesca.

Andrea Vavassori, pescatore del Verbano, racconta di una cattura record avvenuta venerdì scorso: si tratta di un lucioperca, noto anche come “Sandra”, un vorace predatore presente nelle nostre acque.

Il record del mondo certificato è di 11.48 kg e 104 cm, mentre quello catturato di fronte a Ranco misura 106 cm e pesa 12,4 kg.

Secondo wikipedia

Ecco il racconto del fortunato pescatore:

Venerdì attorno alle 18.30 stavo andando a traina (un tipo di pesca dalla barca ndr) come al solito, cercando grossi lucci: negli ultimi giorni ne avevo presi 5 tutti sopra al metro, in zona Ranco.

Mi parte la canna in maniera strana, diversamente dal solito. Subito ho pensato si trattasse di un siluro, ma dopo le prime testate si è praticamente fatto tirare a galla a peso morto. In pochi minuti sono riuscito a vedere la sagoma e ho pensato ad un luccio o un siluro enorme, perché la forma era veramente grossa.

Poi ecco il pesce emerso dall’acqua sdraiato su un fianco, e quando ho capito che era un lucioperca sono rimasto impressionato!

L’ho sganciato e tirato a forza in barca però dal peso che aveva e dalla circonferenza era incredibile. Alla fine la lunghezza era di 106 cm, assolutamente fuori dagli schemi per il “perca”.

E a traina con esca artificiale da 25cm, di sera e non di notte.

Credo sia il sogno di qualsiasi pescatore di acqua dolce! per la rarità e la difficolta.

Alla pesa, poi erano 12 chili e 400 grami…

La cosa simpatica è che confrontandolo con il record del mondo il mio è un chilo più pesante e leggermente più lungo!!