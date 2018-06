Il piano di chiusura delle biglietterie Trenord (4 nel Varesotto) finisce in Regione

C’è un piano di Trenord per la chiusura di 25 biglietterie in Lombardia, quattro delle quali nel Varesotto. La notizia è rimbalzata sulla stampa nelle scorse settimane allarmando sindaci e pendolari.

Tra le biglietterie coinvolte in provincia di Varese, secondo l’elenco che sta girando, ci sarebbero Luino, Sesto Calende, Tradate e Varese FN.

Oggi la questione è stata portata anche al Consiglio regionale lombardo da due diverse interrogazioni all’assessore Regionale ai Trasporti Claudia Terzi firmate da Partito democratico e Lega.

L’obiettivo è quello di vederci chiaro, chiedere un confronto a Trenord e scongiurare la chiusura dei presidi.

«Trenord conferma l’esistenza di un piano – spiega il consigliere Pd Samuele Astuti – ma non si è ancora confrontata con la Regione. L’assessore Terzi condivide le nostre preoccupazioni e propone di ascoltare questo piano in commissione Trasporti. Passaggio che riteniamo certamente utile, con l’obiettivo di scongiurare non solo la chiusura delle biglietterie, ma anzi di rilanciarle anche come presidio di sicurezza presso le stazioni”.

Il progetto di chiusura che, secondo quanto si apprende dalla stampa, Trenord chiama progetto “Closing”, coinvolgerebbe le stazioni di: Abbiategrasso (MI), Arcore (MB), Bollate (MI), Caloziocorte (LC), Canegrate (MI), Casalpusterlengo (LO), Cernusco S.N.(MI), Chiari (BS), Chiavenna(SO), Desio(MB), Edolo(BS), Iseo (BS), Lomazzo(CO), Luino (VA), Mariano Comense(CO), Novate Milanese (MI) , Parabiago( MI), Rovato (BS), Sesto Calende (VA), Seveso (MB), Stradella(PV), Tradate (VA), Vanzago(MI) e Varese FN.