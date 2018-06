Una pianta alle istituzioni per la giornata del rifugiato

Mercoledì 20 giugno, in occasione della Giornata Internazionale del Rifugiato, a Varese è stato istituito una momento di sensibilizzazione e conoscenza su questo tema.

Un momento di incontro, al di là delle cronache, tra istituzioni e richiedenti asilo organizzato dagli enti impegnati in prima linea nell’accoglienza dei rifugiati in Varese città e provincia, e che da oltre un anno hanno costituito una sorta di coordinamento chiamato “tavolo della buona accoglienza” che si incontra periodicamente per discutere e, soprattutto, scambiarsi buone prassi sulla gestione dei CAS (Centri di Accoglienza Straordinaria).

Partiti dalla sede Acli di Via Speri della Chiesa a Varese, una delegazione formata da operatori e da richiedenti protezione internazionale presenti nei progetti di accoglienza della zona, si è recata in alcune delle istituzioni cittadine, per consegnare loro: “Un piccolo pensiero riconoscente rappresentato da una piantina, simbolo della natura universale, radicata sul terreno tramite le sue radici e bisognosa di attenzioni e cure come ogni essere vivente”.

Protagonisti della giornata sono stati i richiedenti protezione internazionale ospitati in città, che si sono recati dalle istituzioni cittadine: Questura, Prefettura Asl, Comune per consegnare loro il dono per il lavoro che loro quotidianamente svolgono.

Al lavoro nel tavolo di coordinamento sono impegnate le ACLI provinciali Varese insieme al Coordinamento Migranti Varese, Coop. Agrisol, Coop. Intrecci, Coop. Lotta contro l’Emarginazione, Fondazione Asilo Mariuccia, Fondazione Progetto Arca onlus, Fondazione 4Exodus, l’Associazione I Colori del Mondo onlus.