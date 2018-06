In piazza arrivano gli artisti di strada

Arrivano gli artisti di strada a Gallarate.

Dopo il tutto esaurito di settimana scorsa per lo street food delle attività gallaratesi e il concerto delle “Italian Women Tribute”, il centro storico di Gallarate venerdì 29 giugno si prepara ad accogliere ancora una volta il grande pubblico che ha sempre risposto presente a tutte le serate estive organizzate dal Naga con il patrocinio dell’amministrazione comunale.

A partire dalle 21, in centro città ci sarà solo l’imbarazzo della scelta: Giulio Lanzafame si esibirà in uno show circense in bilico tra giocoleria e corda molle, è invece l’illusionismo itinerante su monociclo la specialità di Gianluca Bertuzzi, mentre il gruppo “Cirque Tango” porterà sul palco ai piedi della Basilica uno spettacolo che unisce circo, tango e teatro. E poi ancora le marionette di Giancarlo Casati e Nives Valsecchi e la favola raccontata attraverso il fuoco da Davide Mariani.