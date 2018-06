Piazza piena per il gelato

Gelato in piazza, buona la prima. Anzi, buono il “primo” cono assaporato per festeggiare l’inizio dell’estate a Orino, in Valcuvia, dove l’amministrazione comunale ha organizzato per ogni mercoledì, da giugno fino ad agosto una serata con carretto dei gelati in piazza.

Proprio come avveniva una volta, quando il gelato non c’era ma i ragazzini si trovavano dopo cena proprio nel cuore del paese che si animava di persone.

Oggi, come allora, si respira un po’ di questa atmosfera: nella serata di ieri, mercoledì si è tenuto il primo appuntamento, che ha attirato tanti avventori, grandi e piccini.