Piazza piena per la Festa del pane

Piazze piene, urne vuote, diceva Pietro Nenni. Se il pronostico può valere in politica non funziona così in cucina se ai fornelli ci si mette uno chef con la promessa che ha un orizzonte culinario, più che elettorale: “Mangerete un super risotto”.

Allora pentole piene, e piazze anche: la prova del nove si è registrata due giorni fa a Orino quando alla quarta edizione della Festa del pane c’era la coda per assaggiare il “menta e zucchine” nato forse durante qualche esperimento alla “prova del Cuoco” – in televisione – dove lo chef malnatese sta di casa.

Ecco che nel calderone, al richiamo del soffritto è stato gettato il riso, poi il vino, il brodo, e via: fatto il gioco, il miracolo del risotto per tutti si avvera.

Questo grazie all’intento di sostenere le attività di associazioni attive sul territorio proponendo vere e proprie specialità capaci di coinvolgere non solo chi sta dietro i fornelli ma anche gli avventori. Hanno poi partecipato alla buona riuscita della giornata l’associazione “Il Tiglio” di Orino e gli amici della Compagnia del chicco duro, gruppo di amici affiatati, ciascuno col suo compito, capaci di regalare piatti di alta qualità.

Così è andata la festa, in un clima solare e che ha salutato l’arrivo dell’estate.