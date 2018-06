“In piazza per i valori dell’antifascismo, della Resistenza e della Costituzione”

“I valori dell’antifascismo, della resistenza e della Costituzione”. La piazza di Gazzada Schianno si è riunita giovedì 14 giugno alle 18.30 per riaffermare i principi della Repubblica Italiana.

La chiamata è arrivata da Giovani Democratici, il Partito Democratico, l’Anpi, Cgil, Cisl, Potere al Popolo, Liberi e Uguali e l’Arci dopo i fatti che hanno coinvolto il Comune.

In quello stesso paese, pochi giorni fa, l’amministrazione guidata dal sindaco Cristina Bertuletti ha dato ospitalità della sala comunale ad una conferenza di estrema destra indetta per discutere dei crimini dei partigiani. Un episodio che è arrivato a pochi mesi di distanza dalla bufera che travolse la stessa Bertuletti nel giorno della memoria a causa delle sue parole.

Dai gradini della piazza principale hanno parlato i delegati di tutte le sigle politiche, associative e sindacali presenti alla manifestazione e tra i canti di “Bella ciao” sono stati ribaditi i motivi di quella presenza.

«Non siamo qui contro la sindaca – ha spiegato il segretario Cgil Umberto Colombo – ma siamo qui difendere i valori della Resistenza e dell’antifascismo perché non è solo il sindaco il problema: ma una controcultura che si rifà all’intolleranza e che lentamente si sta difendendo nella società».

L’appuntamento è riuscito anche nell’intento di riunire le forze della sinistra dopo tanto tempo: Pd, Liberi e Uguali, Potere al Popolo, Rifondazione. In piazza erano tanti i vessilli che sventolavano: «A volte ci siamo divisi e confrontati anche duramente – ha detto il segretario provinciale del Partito Democratico Samuele Astuti – ma oggi siamo qui per qualcosa di più alto sul quale non ci possono essere divisioni, siamo qui per ribadire l’importanza della libertà che ci hanno regalato la resistenza e la Costituzione».