Il piazzale della Dogana intitolato al finanziere Sebastiano Mannu

Si è svolta ieri a Lavena Ponte Tresa la cerimonia per l’intitolazione del piazzale della Dogana al finanziere alpino Sebastiano Mannu.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale, vuole ricordare il giovane finanziere sardo in servizio alla dogana di Ponte Tresa fino al 1915, quando, appena sposato, venne chiamato al fronte e dovette partire. In guerra Sebastiano si ammalò gravemente e morì, tre anni dopo, a 31 anni. A casa lascò la moglie Martina e una figlia piccolissima, Lucia, che oggi ha 101 anni e che ha fortemente voluto che il papà venisse nuovamente ricordato a Lavena Ponte Tresa.

A Sebastiano Mannu, infatti, era già stata intitolata una strada, in prossimità della dogana, che venne però cancellata negli anni Sessanta, quando fu costruito il nuovo ponte doganale.

Ieri c’era anche Lucia a festeggiare il ritorno della targa che porta il nome di suo padre.

Molte le autorità che hanno voluto essere presenti alla cerimonia insieme agli amministratori di Lavena Ponte Tresa: c’erano rappresentanti dei comuni di Brusimpiano, Porto Ceresio, Cugliate Fabiasco e Cadegliano Viconago, ma anche autorità civili, militari e religiose, dai rappresentanti della Guardia di Finanza, della Polizia e dei Carabinieri, fino al senatore del Pd Alessandro Alfieri e al vicepresidente della Comunità Montana del Piambello, Omar Algisi, oltre ad esponenti delle associazioni dei Finanzieri e dei Carabinieri in congedo, e tanti altri, a testimonianza dell’affetto e della riconoscenza per un giovane uomo, marito e padre che sacrificò tutto per la Patria.

La cerimonia è stata accompagnata dalla musica del Corpo musicale Puccini di Lavena Ponte Tresa.

Nella foto qui sotto: Sebastiano Mannu