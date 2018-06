Piccaia golf cup 2018 nel segno dell’arte

Dopo le prime tre tappe il circuito Piccaia golf cup si sposta domenica 24 giugno a Conturbia. Il Golf Club Castelconturbia è considerato tra i più belli d’Europa. Il percorso occupa oltre un milione di metri quadrati nel Comune di Agrate Conturbia.

Le attuali 27 buche sono state progettate e costruite da Robert Trent Jones e inaugurate nel 1987. Ha ospitato per due volte l’Open d’Italia (1991 e 1998) e il record sul percorso, 66 colpi, è detenuto da Josè Maria Olazabal e Costantino Rocca. Il Couturbier Golf Course, così il suo primo nome, fu fondato nel 1898 , il terreno apparteneva al Conte Avogadro di Collobiano.

L’idea di coniugare arte e sport è nata da Giorgio Piccaia, pittore e ceramista di Agrate Conturbia. I Segni di Piccaia è la sua ultima mostra che si è tenuta a marzo alla galleria Ma- Ec di Milano che ha avuto l’onore di essere inserita nel palinsesto Novecento Italiano.

Nella prestigiosa Club House di Castelconturbia si potranno ammirare le incisioni che sono state realizzate dall’artista nell’Atelier du Safranier ad Antibes. Anche quest’anno ospite per il secondo anno consecutivo nella Residenza d’artista del Comune della Costa Azzurra.

Piccaia golf cup 2018 ha il patrocinio di Varese Sport Commission della Camera di Commercio di Varese. Finita la gara i giocatori si raduneranno nella Club House per la premiazione. I vincitori riceveranno le belle e ambite formelle (pezzi unici in ceramica) dell’artista Giorgio Piccaia e per chi non ha vinto ci saranno tanti premi, molto apprezzati e soprattutto consolano chi ha fatto risultati non soddisfacenti.

A conclusione della bella giornata dopo la premiazione ci sarà il rinfresco che con la torta saranno offerti da Giuseppe Tortomasi Wealth Manager Azimut. Oltre cinquemila golfisti hanno partecipato alle prime sei edizioni.

La formula di gara è la classica Stableford con due categorie, premiati il primo e secondo di categoria, primo lordo, primo lady, primo senior e primo architetti by Gibidi. Il nearest to the pin è offerto da Domina. Mentre in caso di “hole in one”, il fortunato giocatore, si aggiudicherà un’ incisione dell’artista Giorgio Piccaia.

La settima edizione del PICCAIA GOLF CUP si articola su 11 gare con il seguente calendario: 25 marzo Franciacorta Golf Club – 29 aprile Alpino Golf Club Stresa – – 3 giugno Golf Continental Verbania – 24 giugno Golf Club Castelconturbia – 1 luglio Panorama golf di Varese – 15 luglio Golf Dei Laghi – 26 agosto Golf Club Castello Tolcinasco – 2 settembre Le Robinie Golf Club – 9 settembre all’ Arona Golf Club – 14 ottobre Molinetto Country Club – 27 ottobre Golf Club La Pinetina.