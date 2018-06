Picchiano un uomo per un presunto debito e lo rapinano, arrestati

Sembrava una semplice lite e invece era una rapina. L’indagine lampo si è conclusa con l’arresto di un uomo e una donna. I fatti risalgono allo scorso mercoledì 6 giugno quando, alle 12,30 circa, la volante del Commissariato della Polizia di Stato di Busto Arsizio è intervenuta in viale Stelvio, all’altezza degli uffici dell’ASL, dove veniva segnalata una violenta lite tra due uomini e una donna di colore.

Al momento dell’arrivo della pattuglia gli uomini erano ancora avvinghiati e venivano separati a fatica dagli agenti che potevano constatare come uno dei due, nigeriano come gli altri protagonisti della vicenda, portasse sul volto i segni delle percosse e che i suoi pantaloni erano strappati all’altezza di una tasca.

La presunta vittima ha spiegato ai poliziotti che poco prima aveva casualmente incontrato la sua connazionale e il marito, peraltro in compagnia dei tre figli di tenera età, i quali gli avevano intimato l’immediato pagamento di una somma di denaro a saldo di un debito a loro dire risalente a circa tre anni fa. Secondo la vittima dell’aggressione questo debito era del tutto inesistente.

Mentre l’uomo gli metteva le mani addosso, colpendolo con dei pugni al volto e all’addome, la donna incitava il marito e, approfittando del fatto che la tasca dei pantaloni era stata strappata, si impossessava del suo portafogli e dei 35 euro che conteneva. Somma che effettivamente la donna, sedutasi a bordo dell’automobile all’arrivo della volante, teneva ancora in mano.

I due coniugi nigeriani, di 31 e 34 anni, in possesso di permesso di soggiorno e domiciliati in provincia di Novara, sono stati arrestati per rapina. L’uomo è stato condotto in carcere e la donna agli arresti domiciliari.