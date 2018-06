Piccolo mio ti leggo un libro

L’associazione Mamme in Cerchio in collaborazione con Vita Vera organizza un incontro giovedì 21 giugno dalle 10 alle 12 con la dottoressa Laura Pavan. Titolo dell’appuntamento: Un libro… Quale libro? L’importanza della lettura condivisa mamma bambino nei primi anni di vita.

L’incontro libero e gratuito, avrà luogo nella sede delle Mamme in Cerchio in via Volta 44 ad Azzate. Si possono portare i bambini.