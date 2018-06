Piccolo sulla fusione: “Conti a posto, la minoranza si informi prima di parlare”

Dal 2013 al 2017 il comune di Cuveglio ha avuto non solo fondi di cassa tra i 475 mila e quasi 800 mila euro l’anno, ma anche un avanzo di amministrazione tra i 266 mila euro (2013) e addirittura 639 mila euro (2017).

Lo dicono le carte della gestione finanziaria firmate dal segretario comunale che da oltre trent’anni svolge la professione in Valcuvia, Giuseppe Cardillo.

Lo dice il sindaco Giorgio Piccolo in risposta al duro attacco portato non più tardi di ieri dal consigliere d’opposizione Nicolò Alagna che tra le righe del suo intervento aveva ipotizzato che l’attuale maggioranza caldeggi la fusione per sopperire alla carenza di risorse di bilancio (il passaggio, nel dettaglio: “Questo accanimento sembra quasi che per risanare il bilancio delle casse comunali sia indispensabile quanto ultimo atto arrivare ad una vittoria dei Si!”).

Una questione a dire il vero già uscita sulla stampa locale oltre un anno fa e ripresa puntualmente dall’amministrazione, che ribattè: «Si tratta di un fatto non vero».

Propio quello che avviene oggi, dati alla mano, riassunti nella tabella che pubblichiamo di seguito.

Dati commentati “politicamente” dallo stesso sindaco Giorgio Piccolo: «Come si evince abbiamo le risorse, e non c’è nessun buco di bilancio, anzi. Il punto è che Nicolò Alagna dovrebbe saperlo, dal momento che è stato presidente della commissione bilancio, ma che soprattutto ha ricoperto ruoli politici in amministrazione, in quanto era assessore!»

«Ora mi chiedo: com’è possibile che si faccia finta di non sapere? Perché? La stessa domanda la rivolgo a tutti i componenti della minoranza, che in quanto consiglieri comunali hanno il dovere di informarsi sulle decisioni prese dall’amministrazione e devono conoscere bene i conti e i bilanci», conclude Piccolo.