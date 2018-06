Pienone per Povia, al via la festa delle ciliegie

Si è aperta ieri sera, sabato 2 giugno, con il concerto di Povia la nuova edizione della Festa delle Ciliegie, con una serata che ha visto una grande partecipazione.

Galleria fotografica Povia in concerto alla Festa delle Ciliegie 4 di 9

La tradizionale manifestazione è in programma al Parco Cinque Piante, ad Oltrona al Lago, e continua anche martedì 5 giugno, sabato 9 e domenica 10 giugno, sabato 16 e domenica 17 giugno.

Il programma è, come sempre, molto ricco e vede tante attività per grandi e piccini. Durante la giornata sono organizzati laboratori per bambini, giochi di una volta, tornei, serate con l’orchestra, mostre e tanto altro. In particolare, il 10 giugno, si terrà la tradizione “Spudagianda”, la gara di sputo del nocciolo di ciliegia. Sempre aperto lo stand gastronomico.