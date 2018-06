Piña colada e danze africane per l’aperitivo solidale con Good Samaritan

L’associazione Good Samaritan di Caronno Varesino organizza per domenica 24 giugno alle 17 alla Bi.Ca, la Biblioteca comunale di Carnago, l’evento “A tu per tu con l’Africa”.

Galleria fotografica Le donne di Gulu 4 di 11

Al centro dell’evento la testimonianza di Chiara Carmagnoli, che racconterà la sua esperienza come responsabile del progetto Palm Garden Restaurant and Guest House a Gulu, Nord Uganda.

«Chiara è a Gulu dal 2016 – spiegano gli organizzatori – e lavora come manager presso l’attività pensata per rendere auto sostenibili i nostri partner locali, i Comboni Samaritans of Gulu. Questo progetto infatti, mira a recuperare le risorse necessarie da investire nelle iniziative di aiuto e supporto ai bambini in difficoltà e alle persone vulnerabili che beneficiano del nostro sostegno. Chiara ci racconterà la sua esperienza: i primi passi, le difficoltà e le soddisfazioni di dirigere un progetto così importante».

Durante l’evento verrà anche presentato il campo solidale a Gulu di gennaio 2019 al quale tutti possono partecipare, e non mancheranno musiche e danze africane con Yayi Ouattara e un ottimo aperitivo innaffiato dalla piña colada. Saranno inoltre disponibili i bellissimi prodotti realizzati a mano dalle donne della Cooperativa Wawoto Kacel: bigiotteria, tessuti africani, articoli per la casa per un tocco originale ed etnico.

L’evento è aperto a tutti e ad ingresso gratuito.

Good Samaritan Onlus è un’associazione di Caronno Varesino che si occupa di cooperazione internazionale dal 1999 sviluppando progetti per la popolazione vulnerabile di Gulu, Nord Uganda. Tra i suoi progetti il sostegno a distanza che permette a tanti bambini di frequentare la scuola, l’aiuto ai bambini capo famiglia, la Cooperativa Wawoto Kacel composta da donne ex bambine soldato e malate di Aids, attività di micro credito, la fattoria St. Anthony.