Pista di atletica di Calcinate, al via i lavori

Sono partiti questa mattina – mercoledì 13 giugno – i lavori al campo di atletica leggera di Calcinate degli Orrigoni a Varese.

Gli operai in queste ore stanno predisponendo l’area del cantiere e prossimamente prenderà il via l’intervento di riqualificazione e manutenzione di uno dei più importanti impianti sportivi di atletica leggera del territorio.

Si tratta di lavori per circa 3 milioni di euro che la città e il territorio aspettavano da anni. Nella prima fase l’intervento si concentrerà sugli edifici e sul rettifilo coperto per poi proseguire a luglio anche sulla pista e gli impianti. Questo per consentire lo svolgimento delle attività sportive già prestabilite per le prossime settimane oltre che per garantire il minor disagio possibile agli utenti dell’impianto.

I LAVORI

L’intervento prevede la realizzazione del nuovo “rettifilo coperto” per gli allenamenti al chiuso, completo di quattro corsie da 60 metri, il salto in alto, il salto in lungo e salto con l’asta. Verrà inoltre rifatta la pavimentazione sportiva della pista all’aperto da sei corsie e delle pedane per salti e lanci. Saranno sostituiti gli apparecchi di illuminazione delle torri faro della pista e verranno riqualificati gli spogliatoi degli atleti con lavori di rifacimento degli impianti elettrici e idrico-termico-sanitario.

Ma il corposo intervento prevede anche la realizzazione di ulteriori nuovi spogliatoi per gli atleti mediante l’allungamento dell’edificio esistente, che consentirà di aumentare la capienza fino a 60 atleti che potranno utilizzarli in contemporanea con aree dedicate e divise per uomini e donne; verranno poi riqualificati anche gli spogliatoi per gli istruttori ed arbitri. L’infermeria verrà adeguata per garantire l’accessibilità per le persone diversamente abili.

Infine l’intervento prevede il miglioramento dell’ingresso e del parcheggio esterno, con la realizzazione del nuovo ingresso pedonale e di un nuovo parcheggio per i motocicli.