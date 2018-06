Piste ciclabili, asfaltature e sicurezza stradale nel bilancio di previsione approvato in Provincia

Piste ciclabili, asfaltature, sicurezza stradale e interventi all’eremo di Santa Caterina. Il Consiglio provinciale di martedì 19 giugno ha dato il via libera al bilancio di previsione fissando alcune opere importanti per il territorio.

Nella seduta a Villa Recalcati sono stati approvati il piano delle valorizzazioni e delle alienazioni immobiliari triennio 2018/2020 e annuale 2018 e il bilancio di previsione 2018-2019-2020. Approvato anche il programma triennale lavori pubblici periodo 2018/2020 e il programma biennale dei servizi e forniture 2018/2019.

Tra le opere messe a bilancio vi sono 365 mila euro per realizzare la pista ciclabile lungo la provinciale Varesina a Venegono; 1 milione 800 mila euro per rifacimento degli asfalti sulla rete viaria provinciale, 4 milioni 500 mila euro, provenienti dal Patto per Lombardia, che verranno utilizzati per la messa in sicurezza delle provinciali, 600 mila euro per completare la ciclovia da Induno verso Ponte Tresa.

Provincia di Varese, inoltre, con fondi propri, realizzerà il recupero dei serramenti di Villa Recalcati, un intervento sul sistema fognario di Santa Caterina e opere di messa a norma nelle ville Bassetti e Maga, sempre all’Eremo.