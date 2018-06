“Pizza & Videogames”, il nuovo brano del varesino Birø

“Pizza & Videogames” è il nuovo brano di BIRØ disponibile dall’8 giugno su Spotify e tutte le principali piattaforme streaming per Ghost Records / Believe Digital.

BIRØ è un cantautore classe 1990 originario di Varese. Un progetto che mira a coniugare testi propri della tradizione cantautorale italiana con la musica elettronica e a raccontare storie attraverso musica e parole. I suoi brani raccontano eventi legati tra loro e come le pagine di un libro seguono uno sviluppo cronologico.

Dopo la pubblicazione di “Incipit”, il suo primo EP ufficiale, BIRØ si è fatto conoscere al grande pubblico con un fortunato tour che ha avuto appuntamenti importanti come il Mi Ami 2017 e il Collisioni Festival riscuotendo ottimi feedback di pubblico e critica, candidandosi di diritto quale nome su cui puntare per il futuro.

“Pizza & Videogames” è una canzone slegata dalla storia principale che BIRØ punta a raccontare attraverso i suoi album, un singolo estivo con il quale il cantautore varesino sperimenta sentieri sonori contemporanei di derivazione pop contaminati da funk e auto-tune.

«Pizza & Videogames è una canzone “presa bene” che racconta dei “presi male”. Protagonista di questo racconto è un ragazzo che fatica a relazionarsi con la città che gli sta intorno, e nonostante cerchi di uscire e divertirsi alla fine torna sempre a casa dalle sue fedeli compagne di vita: la pizza e la play station». Il brano è stato composto ed arrangiato dallo stesso Birø in collaborazione con Mattia Tavani dei Belize e Giacomo Zavattoni di RC Waves che ha anche prodotto e missato il brano.

RC Waves è un progetto indipendente nato a Varese ma con sede a Milano. Un contenitore di musica che intende produrre e promuovere giovani artisti, cercando di cucire su ognuno di loro il vestito che maggiormenti esalti le loro capacità e aspirazioni musicali.