Polizia, foglio di via per due giovani

Con l’arrivo della bella stagione aumenta la voglia dei Varesini di passare il tempo in riva al lago.

Per questo la Questura di Varese ha previsto mirati controlli nelle zone più sensibili come i grossi parcheggi del lungolago della Schiranna dove, negli anni passati, sono stati denunciati numerosi furti all’interno delle autovetture lasciate in sosta. E proprio nel corso di un passaggio in quei luoghi che una pattuglia della Volante ha notato due giovani nomadi, G.J. di anni 25 e D.C. di anni 27 entrambi di Limbiate, che, con fare sospetto, si aggiravano tra le auto. I due giovani hanno riferito che era loro intenzione prendere il sole in riva al lago ma gli agenti, per niente convinti di quanto detto dai due, hanno approfondito il controllo. Infatti G.J. aveva pensato bene di “mimetizzare” con un porta chiavi, un’oggetto in grado di rompere i vetri delle autovetture e quindi denunciato all’A.G. per il reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o grimaldelli. Alla luce di quanto emerso i due sono stati accompagnati in Questura dove si è accertato che entrambi sono pluripregiudicati per reati contro il patrimonio. Prima di lasciare gli Uffici di Piazza Libertà, è stato notificato loro il Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nella città di Varese.