Il Popolo della Famiglia con il ministro Fontana: “No alle famiglie arcobaleno”

E mentre il neo ministro è finito nella bufera per via delle sue frasi sulle famiglie arcobaleno c’è chi, per lo stesso motivo, gli fa i complimenti.

È il Popolo della Famiglia di Varese ad esprimere il proprio apprezzamento per la nomina di Lorenzo Fontana come Ministro alla Famiglia e Disabilità.

«Bene Lorenzo Fontana alla Famiglia, ripara i disastri di Renzi, Cirinnà e Costa» dichiara Ruben Benedetti portavoce del movimento che continua «gli auguriamo buon lavoro e gli esprimiamo anche la piena solidarietà del Popolo della Famiglia per gli attacchi che sta ricevendo in queste ore dal main stream mediatico totalmente appiattito sulle logiche del pensiero unico e del politically correct. Non esistono altri tipi di famiglia se non quella fondata sul matrimonio tra un uomo e una donna».