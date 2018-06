Portare in fascia: una scelta, diverse possibilità

Portare in fascia il neonato: una scelta che racchiude diverse possibilità che spaziano dalla tradizione a stili più comodi e moderni. La cooperativa LaBanda di Busto Arsizio dedica la giornata di mercoledì 27 giugno a una serie di corsi pensati per i genitori perché possano apprendere le principali legature per portare i propri bambini con la fascia.

9:30-11:30 Portare sul fianco

11:30-13:30 Portare davanti

14:00-16:00 Portare sulla schiena

Ogni incontro si svolgerà nella sede di in via Tonale, 17 e avrà una durata di circa due ore. I partecipanti, guidati da Francesca Praga (consulente certificata Portare i Piccoli), saranno guidati nell’apprendere una o due tecniche di legatura per posizione.

Al termine della lezione verrà rilasciato uno schema riassuntivo e la consulente sarà a disposizione per eventuali dubbi o chiarimenti.

A disposizione dei partecipanti anche la Fascioteca de LaBanda, per conoscere e scegliere il supporto più adatto ad ogni stadio della crescita. La Fascioteca offre anche un servizio di noleggio per un massimo di 15 giorni delle attrezzature: un modo per sperimentare diversi supporti e scegliere quello preferito.

Per informazioni su costi e iscrizioni: 0331680318 oppure info@labandacoop.it