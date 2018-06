Porte aperte al Birrificio: visite guidate e la birra dell’estate

Sabato 16 giugno il Birrificio Angelo Poretti apre le porte per festeggiare l’arrivo della stagione più calda e invitare tutti gli amanti della birra ad assaporare la nuova cotta della 7 Luppoli L’Esotica, la specialità stagionale prodotta in edizione limitata in onore dell’estate, immersi nell’atmosfera liberty di inizio ‘900 del Birrificio.

A guidare i visitatori alla scoperta del sito produttivo, del parco botanico in cui è immerso e della bellissima Sala cottura saranno come sempre i dipendenti dell’Azienda che faranno da ciceroni a chi prenderà parte a questa esperienza.

La durata della visita è di circa un’ora e mezza a gruppi di 45 persone al massimo per ogni visita. Orari delle visite: ogni mezz’ora a partire dalle 9.30, con una pausa tra le 12.30 e le 13.30 e l’ultima visita in partenza alle 17.00.

Al termine del percorso ci sarà la possibilità di degustare in anteprima la 7 Luppoli L’Esotica e di acquistare le birre della famiglia del Birrificio Angelo Poretti e le altre referenze di Carlsberg Italia nel negozio del Birrificio.

L’Estate in Valganna proseguirà anche domenica 17 giugno con un altro appuntamento speciale organizzato dal comune di Induno Olona: sarà, infatti, possibile visitare la galleria del treno all’interno del Birrificio, riaperta per l’occasione. La galleria porta direttamente alla Fonte degli Ammalati, sorgente d’acqua purissima utilizzata tuttora per la produzione della birra del Birrificio Angelo Poretti.

Le visite gratuite potranno essere prenotate unicamente sul sito del Birrificio Angelo Poretti

all’indirizzo visite.birrificioporetti.it

Si ricorda che la visita prevede un percorso a piedi che può risultare impegnativo per persone con difficoltà di deambulazione. Inoltre, essendo il Birrificio innanzitutto uno sito di produzione alimentare, durante la visita non è possibile farsi accompagnare dai propri animali.