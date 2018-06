Porte aperte all’Osservatorio del Campo dei Fiori

Porte aperte domenica 17 giugno all’Osservatorio Astronomico “G.V.Schiaparelli” che dedica una giornata speciale al <Nuovo sentiero botanico> con visite guidate al percorso didattico nel bosco, visite all’Osservatorio e alla serra e osservazione del Sole utilizzando i diversi telescopi del centro.

Un’esperienza unica per i bambini e ache per gli adulti che li accompagnano.

Dalle ore 10 alle ore 16 l’Osservatorio rimarrà aperto al pubblico, con ingresso gratuito, e i visitatori verranno accompagnati dai volontari in percorsi guidati attraverso il sentiero botanico recentemente ultimato, alla serra, all’Osservatorio con la cupola astronomica, alla stazione meteorologica e quella sismica. I più piccoli si potranno cimentare in laboratori didattici e per tutti sarà possibile l’osservazione del Sole nel nuovo laboratorio eliofisico recentemente inaugurato.

I percorsi botanici partiranno ogni 20 minuti circa a piccoli gruppi di persone. L’ultimo gruppo partirà alle ore 15.30. Tutti i percorsi sono gratuiti, non necessitano di prenotazione e fanno parte del programma annuale di eventi pubblici “Incontri fra cielo e terra” organizzate dalla Società Astronomica Schiaparelli e patrocinate dal Comune di Varese, dalla Provincia, dal Parco Campo dei Fiori e dall’Ufficio Scolastico per la Lombardia.

Domenica 17 giungo dalle 10 alle 16

Osservatorio Astronomico – Campo dei Fiori

Telefono 0332-235491

www.astrogeo.va.it