Poste, il sindaco annuncia: “Ridotti al minimo i disagi estivi”

Lunedì 11 giugno negli uffici di Palazzo Brambilla si è svolto l’incontro fra Sindaco e Responsabili di Poste Italiane, il dott. Valsecchi direttore filiale di Busto Arsizio e la dott.ssa Maggioni responsabile stampa, in seguito alla lettera del primo cittadino, Mirella Cerini, inviata nei giorni scorsi alla direzione della Filiale di Busto Arsizio per essere informata e poterne discutere preventivamente dei programmi di chiusure estive degli uffici postali di Castegnate e di via Bernocchi, senza doverne prendere atto passivamente ed a cose fatte.

Poste Italiane ha preso atto delle motivazioni e delle ragioni portate avanti dal sindaco a tutela dei pensionati, imprese e cittadini di Castellanza.

Nel corso dell’incontro i responsabili della società hanno comunicato che sono stati ridotti al minimo i giorni di chiusura dell’Ufficio di Castegnate, saranno solo 6 giorni (contro gli 8 dello scorso agosto) nelle 2 settimane a cavallo di ferragosto (4, 7, 8, 11, 16 e 18) e non è prevista nessuna chiusura a luglio a differenza dello scorso anno, mantenendo aperti gli sportelli nei primi giorni del mese in occasione del pagamento pensioni. Mentre gli sportelli dell’ufficio centrale di via Bernocchi resteranno sempre aperti per tutto il mese di agosto fino alle 13,30, chiudendo solo il turno pomeridiano nelle settimane dal 13 al 31 agosto.

Il sindaco Cerini ha chiesto che per l’ufficio centrale di via Bernocchi venga ripristinata l’apertura del turno pomeridiano a partire dal 27 agosto, in quanto in quel periodo è previsto il rientro dalle ferie e la piena ripresa di tutte le attività. Ed è proprio in quel periodo che i cittadini, le imprese ed i commercianti si recheranno in Posta per ritirare la corrispondenza e le raccomandate non consegnate ad agosto.

Su questo punto i responsabili di Poste hanno preso atto della richiesta riservandosi delle valutazioni con i superiori livelli per una positiva risposta.