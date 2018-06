Premiata la nuova generazione d’industria: “Trasformate la passione in lavoro”

Si sono trovati in azienda per conoscersi, si sono rivisti in classe per imparare, si sono incontrati per progettare e alla fine -oggi- si sono incontrati tutti insieme per le premiazioni. Sono i ragazzi di Generazione d’Industria, il progetto di Univa che da 7 anni fa incontrare il mondo della scuola con quello delle aziende.

Sono 70 i ragazzi che sono stati premiati giovedì 7 giugno nella cornice di Ville Ponti. «Dal 2011 ad oggi l’obiettivo di questo progetto non è mai cambiato: riconoscere il merito degli studenti più bravi, incoraggiandoli a seguire la strada dell’istruzione tecnica e dell’industria» dice all’inizio della cerimonia il vicepresidente dell’Unione Industriali, Tiziano Barea. Un incoraggiamento che a questa età è fondamentale. «Io avevo 17 anni quando ho pensato alla mia impresa e a 19 l’ho fondata» dice parlando della sua BTSR, «una realtà che oggi dà lavoro a 120 persone».

Una storia che ha alla base un sentimento: la passione. «La passione deve essere alla base di quello che fate -continua Barea- e se riuscirete a trasformarla nel vostro lavoro la fatica diventerà piacere». Certo è che «oggi più che mai dovete capire che non dovete mai smettere di studiare, dovete essere appassionati e mettere tanto impegno in quello che fate» indipendentemente dalle scelte scolastiche. «Io ho dovuto scegliere tra il fondare la mia azienda o iscrivermi all’università -ricorda Barea- ma divoravo riviste e libri di informatica».

I premiati di Generazione d’Industria 2018

Pensare al proprio futuro sarà ora più facile per i 70 migliori studenti dei 17 istituti tecnici industriali ed economici del Varesotto, ognuno dei quali ha ricevuto una borsa di studio. In pratica, si tratta degli studenti migliori che in provincia siedono sui banchi di scuola nelle aule professionali, industriali e di studi economico-amministrativi.

Ecco i loro nomi e le rispettive scuole