“Noi, premiati per le buone pratiche dell’ambiente”

Giovedì 31 maggio, nella suggestiva cornice di Villa Recalcati a Varese, ha avuto luogo la premiazione delle scuole della nostra Provincia partecipanti al progetto Green School, che dal 2009 agisce molto efficacemente per sensibilizzare le nostre nuove generazioni di studenti verso le tematiche legate al rispetto dell’ambiente e delle risorse naturali, raggiungendo risultati eccezionali nel giro di pochi anni.

La cerimonia ha avuto luogo alla presenza delle autorità e, in particolare, dell’Assessore di Regione Lombardia all’Ambiente e Clima dott. Raffaele Cattaneo.

“Si è specialmente distinto con menzione, tra gli altri, l’Istituto Galileo Galilei di Laveno Mombello, come scuola virtuosa nell’applicazione di tutte le migliori attività che permettono ad un istituto scolastico non solo di esercitare il minor impatto possibile sull’ambiente, ma anche di sfruttare gli spazi verdi disponibili per la realizzazione di importanti iniziative di interesse ecologico e di preservazione ambientale, molto rilevanti soprattutto nell’area del Lago Maggiore. L’Istituto di Laveno Mombello si pone pertanto ancora una volta in prima fila nell’adesione a tutte quelle iniziative che possano proiettare il mondo dei giovani studenti verso un futuro che sia più felice e vivibile per tutti, nell’assoluta convinzione che fondamentale è non solo il nostro presente, ma anche e soprattutto l’eredità che lasceremo a chi verrà dopo di noi.”