Premio Arte Carlo Farioli 2018: la mostra

Premio Arte Carlo Farioli 2018 alle battute finali. Il concorso organizzato dall’Associazione culturale intitolata all’artista bustocco, con il Patrocinio del Comune di Busto Arsizio e di Fondazione Cariplo, per questa edizione ha registrato 142 partecipanti provenienti da tutta Italia.

Tra gli iscritti anche alcuni allievi dei Licei Artistici Candiani di Busto e Melotti di Cantù. Gli artisti si sono espressi, interpretando il tema del concorso “In-stabili equilibri”, attraverso differenti tecniche: pittura, scultura, installazione e fotografia.

Non è stato un compito semplice per la giuria giudicatrice composta da: Roberto Borghi, critico e storico dell’Arte; Francesco Marelli, docente presso il liceo Artistico Candiani di Busto Arsizio; Valentina Zaro, responsabile servizi educativi Museali del Comune di Busto Arsizio; Manuela Ciriacono e Elisabetta Farioli, rispettivamente curatrice artistica e Presidente Associazione Spazio Arte Carlo Farioli, selezionare le opere per scegliere i possibili vincitori.

Le 35 opere finaliste saranno esposte nelle sale delle Civiche Raccolte di Palazzo Cicogna a Busto Arsizio dal 23 giugno al 8 luglio.

Sempre il 23 giugno, alle ore 18, in occasione dell’inaugurazione è prevista la premiazione.

1° premio: acquisizione dell’opera per le Civiche Raccolte e la possibilità di allestire una mostra personale presso Spazio Arte C. Farioli; 2° e 3° classificato una targa di riconoscimento. Non mancheranno menzioni di merito.

” Siamo convinti che la creatività artistica possa contribuire a liberare quel «linguaggio dell’anima» che specie di questi tempi rischia di rimanere oscurato dalla frenesia della contemporaneità”.

La mostra nelle sale di Palazzo Cicogna sarà visitabile sino domenica 8 luglio da martedì a giovedè dalle 14.30 alle 18; venerdì 9.30 – 13 / 14.30 – 1; sabato 14.30 – 18.30 e domenica 15 – 18.30. Ingresso da via Zappellini.