Premio Filippo Bossi 2018, protagonista il regista Alberto Meroni

L’Associazione culturale Amici di Filippo di Bodio Lomnago presenta l’undicesima edizione del Premio Filippo Bossi – immagini per documentare, comunicare, stupire.

L’appuntamento di prima estate, ormai irrinunciabile, è per sabato 9 giugno 2018 alle 21, nell’elegante cornice di Villa Puricelli a Bodio Lomnago. Protagonista della serata sarà un film-maker a tutto campo: Alberto Meroni regista, autore e produttore. La sua opera spazia dai documentari ed i commercial di notevole impatto comunicativo ai serial televisivi, fino alle web-series – come Arthur- ed i più recenti lungometraggi che già si possono senz’altro definire “cult”.

Alberto è ticinese. Questa comune appartenenza, sua e nostra, alla “gente di frontiera” è significativa. La definizione di questo luogo geografico, inteso non come divisione, discontinuità, ma piuttosto unione, saldatura di umori e sensibilità, costumi e filosofia della vita, ha come indubbie complici anche le antenne TV che travalicano la frontiera unendoci in una comunità trans-nazionale. Il contributo di Alberto con le sue opere, decisamente Svizzero-Italiane ci appare del tutto evidente. Alla serata, che sarà condotta dalla esperta giornalista Nicoletta Romano, direttrice della rivista mensile “Linving”, interverranno amici ed ospiti per rendere davvero speciale questa edizione del premio. Al termine, un buffet. Ingresso libero.

L’evento avrà un suo secondo momento, martedì 12 giugno 2018 alle 20 al Multisala Impero di Varese, con la proiezione del “mitico” Frontaliers Disaster. Ingresso 5,00 €.