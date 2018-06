Premio “Giunto d’Oro” al Signor Antonio Marangoni

L’ottavo Premio “Giunto d’Oro”, che viene attribuito a coloro che “si

sono distinti nel loro impegno professionale, sociale, artistico, culturale, scientifico,

nello sviluppo della Comunità locale o altro, svolto sia in ambito associativo che di

propria iniziativa” per l’anno 2017 è stato conferito al Signor Antonio Marangoni.

Il Signor Marangoni è stato individuato dalla Commissione comunale selezionatrice

che, valutate le candidature pervenute, ha deciso all’unanimità di conferirgli il

premio con la seguente motivazione: “perché per anni ha donato il proprio tempo in molteplici attività di volontariato, collaborando con diverse associazioni che operano sul territorio comunale. Ha aiutato, sostenuto, curato tanti suoi concittadini, gratuitamente e nel completo anonimato. Antonio è persona di un altruismo raro, semplicemente straordinario.”

Il Signor Antonio, 83 anni a novembre, è originario di Montegalda, in provincia di Vicenza. Nel 1950, a poco più di 14 anni, si trasferisce con la famiglia a Cardano al Campo, dove ha sempre risieduto. Dopo aver iniziato la professione di infermiere ha prestato opera di volontariato sociale, praticamente in modo ininterrotto fino a poco tempo fa. E’ stato presidente della Conferenza parrocchiale della Società San Vincenzo de Paoli. Sono praticamente centinaia le persone, non solo a Cardano al Campo, che hanno beneficiato del suo spirito di altruismo e della sua professionalità.

Il tutto senza mai nulla chiedere e senza cercare la benché minima esposizione pubblica. La Commissione aggiudicatrice ha voluto riconoscere tutto questo, anche per dare un esempio di come si possa essere una persona del tutto normale, ma con una straordinaria voglia di impegnarsi per il bene comune, soprattutto alleviando le

sofferenze dei più bisognosi.

Il premio gli è stato consegnato dal Sindaco e dai componenti la Commissione

comunale la sera di venerdì 2 Giugno, durante il tradizionale “Concerto per la

Repubblica”, che come ogni anno si tiene alle ore 21:00 al Teatro Auditorium di

P.zza Mazzini, in Cardano al Campo.