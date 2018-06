Presentata in posta la mostra sul Sacro Monte

É stata presentata nella mattinata del 7 giugno la mostra fotografica “Lo Sguardo sul Sacro Monte” presso la hall centrale dell’Ufficio Postale di Viale Milano a Varese.

Per Poste Italiane erano presenti Giovanni Accusani, Responsabile Mercato Privati per la Macro Area Nord Ovest e il Direttore della Filiale di Varese Vincenzo Diodovich, oltre a Elena Castiglioni e Lorenza Giacardi in rappresentanza del Sacro Monte di Varese.

Nata nell’ambito del più ampio progetto “Sacri Monti del Piemonte e della Lombardia: una mostra fotografica per la valorizzazione e come strumento per un nuovo progetto di comunicazione” ideato da Fondazione Paolo VI per il Sacro Monte di Varese e Parrocchia di Santa Maria del Monte in Varese e realizzato grazie al sostegno di Regione Lombardia e alla collaborazione di Regione Piemonte, gli scatti fotografici fanno tappa alle Poste di Varese.

I pannelli esposti mostrano opere fotografiche di Marco Beck Peccoz e Roberto Morelli, nelle quali i due fotografi hanno catturato la bellezza e il fascino del Sacro Monte di Varese mostrando scorci, vedute paesaggistiche e particolari interni sia delle cappelle della Via Sacra sia delle sue realtà museali.