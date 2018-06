Il Presidente Fontana a Roma per il primo incontro con il Governo sull’autonomia

Il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana e l’assessore regionale all’Autonomia e cultura Stefano Bruno Galli incontreranno oggi, giovedì 14 giugno, a Roma, il ministro per gli Affari Regionali, Erika Stefani.

L’incontro sarà alle ore 14 al Dipartimento per gli Affari regionali e le Autonomie ed è il primo sul tema per il nuovo Governo. Un appuntamento cruciale per la Giunta Fontana che ha dedicato al tema dell’autonomia tutto il suo mandato.

Si inserisce nel percorso cominciato dopo il referendum del 22 ottobre 2017 con il quale i Lombardi hanno dato mandato alla Regione di trattare su tematiche specifiche maggiore autonomia regionale con il Governo.