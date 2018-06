E’ in programma Sabato 16 giugno in Piazza Monte Grappa alle ore 10:30 il presidio contro il razzismo e il fascismo in memoria di Soumaila Sacko.

L’invito è aperto a tutte le Organizzazioni, le Istituzioni, le cittadine e i cittadini a a chi ha a cuore la convivenza democratica, civile e pacifica.

«Atti criminali e semi di violenza si moltiplicano nel Paese, nella società, nel mondo del lavoro, nella scuola, nella realtà sociale e sul web – spiegano gli organizzatori – In Italia, in Europa e nel mondo si manifestano rigurgiti nazionalistici e xenofobi, fenomeni oscurantistici e atti d’intollerabile violenza sempre più spesso perpetrati da forze della criminalità organizzata e fascio-naziste, in un clima generale malato che permea le nostre comunità. Discriminazione, intolleranza, odio verso il “diverso”, razzismo e xenofobia, sfruttamento, sperequazioni e ingiustizia sociale fanno quasi parte della normalità italiana. Il nostro pensiero va a Soumaila Sacko, giovane bracciante ammazzato con un colpo di pistola. Contro il fascismo, il razzismo, la mafia, atti criminali violenti e rigurgiti che non si vogliono arrestare non servono parole, ma sostegno, solidarietà e atti concreti».

A questa grande disumanità, occorre dare una risposta di nuovo umanesimo; una risposta centrata sulle persone, il loro valore, la solidarietà, la libertà, la giustizia sociale, la democrazia, uguali diritti per tutte/i, partecipazione, affermazione e riscatto sociale. Serve una nuova stagione di lotta contro degrado, abbandono, povertà, disuguaglianza e ingiustizia sociali.