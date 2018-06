Prevenzione incendi boschivi, al Varesotto bandi per 1,4 milioni di euro

Si tratta di fondi provenienti dal Piano di Sviluppo Rurale, assegnati da Regione Lombardia, a mezzo bando, per attività di prevenzione degli incendi boschivi.

Complessivamente, a livello regionale, la cifra ammonta a 20 milioni di euro per 137 progetti, di questi quasi 1 milione e 400 mila saranno destinati ad enti, comuni e soggetti privati della Provincia di Varese.

“Queste risorse – spiega il consigliere leghista Emanuele Monti – dimostrano come Regione Lombardia sia in prima linea nella lotta agli incendi boschivi, per evitare episodi simili a quelli avvenuti lo scorso autunno sul territorio regionale, che hanno riguardato anche il Campo dei Fiori”.

I progetti finanziari si riferiscono a diversi ambiti, fra cui vasche e piazzole dedicate agli elicotteri, per cure colturali ai boschi e per interventi di sistemazione idraulico forestale.

Ecco nel dettaglio come sono stati destinati i finanziamenti: