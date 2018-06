il prevosto recita il Padre nostro al centro islamico

Una visita al centro culturale islamico, un momento di confronto con imam e portavoce ma soprattutto l’incontro con la comunità e la scelta del prevosto monsignor Armando Cattaneo di recitare con sacerdoti e religiose presenti il Padre nostro.

Si può riassumere così la visita di venerdì sera della comunità pastorale “Crocifisso risorto” al centro culturale islamico di via Grieg. Non è la prima volta che nel corso del Radaman il prevosto visita la struttura, che raccoglie fedeli dal Saronnese ma anche dalle province di Como, Milano e Monza. Quest’anno però con lui sono stati ospiti anche don Alberto Corti, don Angelo Ceriani e alcune religiose.

C’è stato spazio per un momento conviviale con the alla menta e biscotti tipici marocchini ma anche per un momento di incontro davanti ai fedeli radunati per la preghiera. Il portavoce Latif Chridi in italiano ha dato il benvenuto agli ospiti riportando il messaggio di accoglienza dell’imam che ha rimarcato l’importanza del messaggio dell’Islam che è di pace, apertura e dialogo.

Anche per questo è stata positivamente accolta la richiesta del prevosto monsignor Armando Cattaneo di recitare con gli altri ospiti il Padre nostro. Del resto qualche mese fa in Prepositurale erano stati i rappresentanti del centro a recitare la prima sura del Corano al termine della messa con la traduzione del prevosto.