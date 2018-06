Preziose idee per ristrutturare il bagno

Quando si acquista un nuovo appartamento o si ristruttura il proprio, si avrà la necessità di renderlo nuovo, moderno, gradevole e soprattutto adeguato alle caratteristiche individuali. La cucina ed il bagno in particolare, sono due ambienti molto importanti ed intimi. Nella cucina passiamo gran parte del tempo quando siamo in casa; il bagno rappresenta la cura e l’igiene del proprio corpo e della propria mente.

Spesso è anche difficile trovare gli esperti giusti, ma fortunatamente trovare le persone giuste ristrutturare la casa a Varese è molto utile grazie ai servizi offerti da siti come Edilnet.

Ristrutturare casa: il bagno

Andiamo, ora, a vedere quali possono essere degli ottimi consigli per una adeguata ristrutturazione del proprio bagno:

Primo step, bisogna prendere in considerazione la quantità di denaro che abbiamo a disposizione, in poche parole il budget; soprattutto se sono molti gli elementi che vogliamo cambiare o rimodernare.

Quasi tutti i bagni sono formati dagli stessi elementi: vasca o box doccia, pavimentazione, rubinetteria e sanitari ovvero bidet, lavabo e water. Poiché i sanitari sono gli articoli più costosi si potrebbero cambiare con alcuni moderni, per esempio con l’attacco al muro anziché con la solita “gamba” di ceramica.

Si possono aggiungere elementi nuovi come accessori(uno specchio particolarmente luminoso, a forma di diamante, che riflette la luce, posizionato sopra il lavabo; ed ancora un mobiletto incastonato sotto al lavabo che permette di riempire, in modo pratico, uno spazio che altrimenti rimarrebbe vuoto).

E’ assolutamente sconsigliato, se si possiede, sostituire la vasca, in quanto si dovrebbe poi rifare anche la pavimentazione per intero, poiché le piastrelle che vengono tolte insieme alla vasca e sarebbe praticamente impossibile ritrovarle uguali alle precedenti; nel caso in cui si trovassero ,non potrebbero comunque essere usate perché ci sarebbe troppa differenza di usura. Se si sostituisce il piatto doccia il discorso è molto diverso, lo si può tranquillamente rinnovare.

Se si volesse ristrutturare il pavimento del bagno, un’idea veramente carina, economica e meno dispendiosa di tempo e di energia, è quella di tenere quello vecchio ed applicare su di esso delle piastrelle in vetroresina. La caratteristica di queste piastrelle è la possibilità che offrono di rendere il vostro bagno veramente unico!!! Infatti si possono disegnare diversi paesaggi con diversi colori, addirittura si può disegnare l’Oceano sotto i propri piedi!

Anche cambiando o ricoprendo la rubinetteria si possono avere degli ottimi risultati. Cambiare il colore della tinta delle pareti non occupate dalle piastrelle ed una nuova e moderna tavoletta del water darà sicuramente l’idea di un grosso cambiamento.

Per quanto riguarda l’illuminazione, ultimamente è molto considerata quella a zone. Questo tipo di illuminazione è molto efficace poiché evita che vi siano zone super illuminate ed altre troppo poco illuminate. Infatti si possono per esempio posizionare led luminosi a tubicino intorno allo specchio e faretti direttamente sul bordo vasca o bordo piatto del box doccia. Sono luci più mirate e meno costose.

Altra buona idea sono i Termoarredo, ovvero termosifoni leggeri, a tubi orizzontali molto decorativi, meno ingombranti e possono essere posizionati anche in zone non abitualmente scelte per quelli classici.

Un consiglio, da prendere sempre e comunque in considerazione, è di non cimentarsi mai nel “fai da te”.