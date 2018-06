“Prigionieri del cantiere di piazza Vittorio Emanuele senza preavviso”

Solo un cartello appeso 24 ore prima, nessuna comunicazione ufficiale e nessuna alternativa per parcheggiare l’auto. I residenti di un palazzo in piazza Vittorio Emanuele sono -di fatto- prigionieri del cantiere per il rifacimento della piazza (quasi) a loro insaputa.

“Gli inquilini del palazzo situato in piazza Vittorio Emanuele II sono stati avvertiti dell’ordine di divieto sosta e di transito in corrispondenza del proprio cancello di ingresso ai garage solo nella giornata del 13 giugno 2018 ed esclusivamente tramite un cartello affisso sul portone di accesso al palazzo” si legge in una interrogazione del Partito Democratico. Un problema a cui si somma quello del fatto che “tutti i parcheggi adiacenti al suddetto palazzo sono a pagamento“.

Alla luce di questo il PD chiede all’amministrazione “se intenda dare immediatamente un permesso speciale affinché gli inquilini del palazzo situato in piazza Emanuele II possano parcheggiare gratuitamente la propria auto nei pressi del centro cittadino fino al termine dei lavori” oppure “in caso contrario, come intenda affrontare il problema degli inquilini rimasti senza possibilità di parcheggio”