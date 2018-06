Primo appuntamento con la Piccola Biblioteca del Melo

Primo appuntamento dell’estate 2018 all’Università del Melo mercoledì 6 giugno alle ore 15.00 presso la Sala Planet, in via Magenta 3 a Gallarate.

L’incontro della Piccola Biblioteca dell’UDM sarà dedicato come ogni mese alla presentazione, al commento e allo scambio di opinioni sulle ultime novità letterarie, sui grandi classici, sulle curiosità e le particolarità della letteratura italiana e internazionale, dai romanzi alle poesie, dai saggi alle biografie, per trovare sempre nuovi e vecchi testi da leggere e rileggere, da consigliare o “sconsigliare”.

A seguire, sarà possibile partecipare al Club del Libro proposto dall’ateneo di via Magenta, commentando insieme il libro del mese, “Memorie di Adriano”, di Marguerite Yourcenar, e partecipando alla scelta del libro da condividere per il prossimo appuntamento.

L’ingresso all’incontro è, come di consueto, libero e gratuito.

Per informazioni: 0331 708224 – udm@melo.it