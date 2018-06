Il primo campo di protezione civile per ragazzi

Si è svolto nei giorni 15-16-17 giugno presso il Centro Sportivo di Cugliate Fabiasco, il 1° Campo Prociv organizzato dal Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cugliate Fabiasco in collaborazione con altri enti che fanno parte del sistema Protezione Civile. Al campo Prociv hanno partecipato 12 ragazzi di prima media residenti a Cugliate Fabiasco.

L’evento è stato realizzato dai volontari del locale Gruppo Comunale di Protezione Civile in collaborazione con la Comunità Montana del Piambello, la Polizia Locale, la CRI Luino, SOS Tre Valli di Cunardo, SOS Malnate e Gruppo Comunale di Protezione Civile di Rancio V., che hanno fornito supporto didattico e logistico e con la collaborazione medica della Dott.ssa Vitaloni.

Il 1°Campo Prociv ha preso il via venerdì 15 giugno alle ore 8:30 con l’accoglienza dei ragazzi, da parte del Sindaco di Cugliate Fabiasco Angelo Filippini e di tutti i volontari.

«Lo scopo del Campo è quello di educare i nostri giovani ragazzi all’aiuto al prossimo e a conoscere i meccanismi del sistema Protezione Civile, facendo la vita da campo e dormendo nelle tende montate dalla Protezione Civile», dicono gli organizzatori.

Al Campo hanno partecipato alcuni enti preposti alle attività di Protezione Civile, per educare alla prevenzione degli incendi boschivi, al primo soccorso, a sapere quali sono i rischi presenti, etc., facendo conoscere loro tutte le realtà che operano sul territorio della nostra comunità.

Si sono alternati momenti formativi e didattici volti a descrivere ai giovani allievi l’utilizzo dei presidi di soccorso e le tecniche basilari di primo intervento, ad altri in cui i soccorritori dei vari enti si sono impegnati in una serie di simulazioni ed esercitazioni dimostrative (antincendio boschivo, orientamento, uso delle radio).

Nella giornata di sabato pomeriggio c’è stata una escursione in una zona boschiva nella quale i ragazzi sono stati divisi in squadre e sono stati impegnati in una simulazione di ricerca persona scomparsa mettendosi in gioco e orientandosi con l’uso di cartine e bussole.

Nella giornata di domenica si sono svolte le prove di esame scritto e pratico, al mattino, superate brillantemente dai ragazzi che hanno ricevuto, nel pomeriggio, alla presenza dei loro genitori, familiari, volontari e autorità, l’attestato di partecipazione al 1° Campo di Prociv.

Un plauso va a tutti i volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile che hanno realizzato questa iniziativa e che si sono alternati giorno e notte nella gestione dei ragazzi, nella didattica e nel presidio di sicurezza sia diurno che notturno del campo.

Il Gruppo Comunale di Protezione Civile di Cugliate Fabiasco quest’anno compie 20 anni dalla fondazione e i festeggiamenti saranno domenica 23 settembre 2018 in occasione del patrono della Protezione Civile San Pio da Pietrelcina.