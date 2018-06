Il primo passo del nuovo Varese è in direzione di “Varesello”

Inizia da Varesello il nuovo corso del Varese Calcio. La prima riunione a tinte biancorosse dopo la comunicazione del passaggio di quote da Basile a Benecchi (avvenuto lunedì – QUI l’articolo) ha riguardato proprio una parte del centro sportivo delle Bustecche.

L’incontro si è svolto a Villa Recalcati e ha visto protagonista, per quanto riguarda la dirigenza, di nuovo Fabrizio Berni, il manager emiliano basato in Svizzera che è stato – ed è – il tessitore della riorganizzazione societaria. Con Berni e due stretti collaboratori sono intervenuti anche Marco Caccianiga e Massimo Scodellaro in rappresentanza di scuola calcio e settore giovanile del Varese.

Nel dettaglio, si è discusso della parte di Varesello di proprietà della Provincia, ovvero del campo a undici giocatori attualmente in terra battuta situato sulla destra dell’ingresso del centro sportivo e leggermente rialzato rispetto alla strada. Campo che, secondo progetto, dovrà essere risistemato con un manto in sintetico e completato con i nuovi spogliatoi in modo da poter essere utilizzato come rettangolo di allenamento per la prima squadra (Masnago sarà riservato alle partite e alla rifinitura). Il resto di Varesello è invece in capo al Comune: anche quella parte, sulla carta, sarà interessata a un restyling per quanto concerne gli spogliatoi mentre andranno aggiunti i bagni pubblici, al momento del tutto assenti.

Il Varese Calcio in questo momento ha in gestione l’intero centro attraverso due diverse convenzioni – con Palazzo Estense e Villa Recalcati – che scadranno nel 2020. Ma la società rinnovata, ora sotto Benecchi e in futuro con la gestione di una holding della quale però il farmacista di Comerio sarà uomo importante, intende naturalmente allungare gli accordi fornendo le dovute garanzie richieste dagli enti pubblici. Il primo passo del Varese di Benecchi-Berni, è stato fatto.