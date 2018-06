Primo weekend d’estate tra un tuffo e un giro in cabriolet

E’ estate, è tempo di tuffi e di giornate all’aerea aperta ma fate attenzione ai nuvoloni.

METEO – Venerdì tempo variabile, in parte soleggiato su Alpi e Prealpi. Nuvole irregolari più consistenti sulla pianura e all’est che potranno dare luogo ad alcuni rovesci e temporali, più probabili nel pomeriggio. Rinforzi di vento orientale sulla pianura da metà giornata accompagnato da un calo delle temperature. Sabato generalmente soleggiato e meno caldo. Qualche nuvola in dissolvimento di primo mattino ma asciutto. In montagna debolmente ventilato da nord. Domenica cielo spesso molto nuvoloso salvo temporanee schiarite irregolari, più frequenti su Piemonte e lombardia occidentale. A tratti qualche rovescio, più probabile sui rilievi.

LE SPIAGGE – Ecco i luoghi dove fare il bagno (Apri qui la mappa)

INCONTRI

Auto Storiche – Alle 13 di sabato 23 scatta la 27a edizione della Coppa dei Tre Laghi e Varese-Campo dei Fiori. 60 prove cronometrate. Un centinaio gli equipaggi attesi ai nastri di partenza della manifestazione che si svolgerà sabato e domenica – Tutte le informazioni e il percorso

Varese – “Da cattolici in questo stato”, ore 18.00, Musei Civici di Villa Mirabello – Sala del Risorgimento in piazza della Motta 4, Varese. Presentazione del volume di Ernesto Preziosi “Un altro Risorgimento. Alle origini dell’Azione Cattolica per una biografia di Giovanni Acquaderni”.

Varese – Di corsa fino al celebre “Mosè” del Sacro Monte, partendo dalla scuola “Vidoletti” in via Manin. Si tratta della Varese-Sacro Monte, gara serale giunta alla 4a edizione in programma venerdì 22 giugno, con lo start che sarà dato alle 20,30 – Tutto il programma

Varese – A Villa Toeplitz venerdì sera la Folk sessions con del Collettivo Fujenti, Brigante se more. Dalle 20.00. Sabato e domenica invece, due giorni dedicati al viver bene ed agli strumenti e le pratiche più diffusi per ricercare la propria serenità. Una serie di incontri sugli aspetti psicologici, alimentari e sanitari che maggiormente influenzano la nostra vita e le nostre scelte quotidiane. Le attività si svolgeranno in diversi punti del parco e avrà nel Tennis Bar l’hub principale, dove si terranno le conferenze e dove si disporranno i vari espositori. La sera Jazzin Grovee Trio.

Varese – Alle 20.30 al Salone Estense “Festa d’estate saxofonistica” con il concerto del Duo Marzi-Zanchini e premiazione del concorso Mousikè. Un duo storico e due musicisti sempre in “viaggio” con un programma accattivante a confronto con una letteratura “inevitabilmente” contemporanea, d’avanguardia, popolare, classica, jazz, che avvicina mondi apparentemente lontani ma uniti nella ricerca della bellezza. www.festadellamusicavarese.it.

Varese – Prende il via la rassegna Esterno Notte organizzata da Filmstudio’90 con la proiezione de “L’assassinio sull’Orient Express” di Kenneth Branagh, con Kenneth Branagh, Penélope Cruz, Willem Dafoe, Judi Dench, Johnny Depp. Alle ore 21.30, al Cinema Nuovo. – Tutto il programma

Varese – Sabato “Qua la zampa! Una giornata da condividere con i nostri migliori amici a quattro zampe”, alParco Zanzi Loc. Schiranna alle ore 10.30. Lezione teorico-pratica su come gestire il proprio cane in un parco e in area cani, propedutica alla disciplina sportiva presentata nel pomeriggio. Alle ore 16.00 dimostrazione e prove gratuite di Treibball: insegnare al cane ad interagire con otto palloni colorati e riportarli al conduttore. Tutte le attività sono gratuite.

Varese – Sabato la pedalata notturna per la castellanza di Biumo – XXX edizione

dalle ore 19.00, Biumo Inferiore. Ore 19.00 – Ritrovo presso la piazza Madonnina in Prato con concerto bandistico della “Filarmonica Indunese”, ore 20.00 – Partenza della pedalata e ore 21.00 arrivo in Piazza XXVI Maggio, con a seguire animazione per bambini e alle 22.30 gran finale con lancio dei palloncini luminosi: evento a cura di Green Event – Tutto il programma

Varese – Masnago – 40° edizione del Palio delle sei contrade, che si svolgerà sabato 23 e domenica 24 giugno nella Parrocchia SS. Pietro e Paolo a Masnago. Il clou di questa prima parte della festa – la seconda si terrà nella prima decade di settembre – sarà il corteo storico, previsto sabato 23 a partire dalle 21 in parco Mantegazza. Un corteo che si concluderà alla chiesa, dove sul campanile si svolgerà la “battaglia” tra vizi e virtù: uno straordinario spettacolo dello studio Festi, che rappresenta la vera novità della tradizionale festa – Tutto il programma

Varese – Sabato in programma “Comici Mica Da Ridere 2”, dalle ore 21.00 al Teatro di Varese in Piazza Repubblica. Spettacolo di beneficienza a cura di Emergency, presentato da Giancarlo Ratti de “Il Ruggito del coniglio”, con i due artisti della “Notte dei Miracoli” di Milano Renato Converso e Henry Zaffa e la compagnia teatrale di Bisuschio “Specie Protetta”. Ricavato a favore dell’ospedale pediatrico Emergency di Bangui – Repubblica Centrafricana. Per informazioni: Enzo 335/6044623 enzo.cavi@gmail.com

Varese – Summer music festival 2018 al Castello di Masnago (Via Cola di Rienzo, 42) alle ore 21.15 con il concerto “Ravel e la seduzione” dell’a Aaccademia Musicale Papillons.

Varese –Nell’ambito della terza edizione della Rassegna Giardini Letterari, appuntamento con “Letti di notte”, la notte bianca della lettura e dei libri, organizzata da Marcos y Marcos editore, in collaborazione con la scuola teatrale Anna Bonomi di Varese. Un reading notturno, sotto le stelle. Il tema sarà “La voce”, dalle ore 22 alle ore 6 in Villa Toeplitz del Comune di Varese in Via G.Battista Vico, 43.

Varese – Domenica 24 giugno incontro per “Il Caffè Filosofico -Natura umana” alle ore 10.30 alla Biblioteca Civica del Comune di Varese. Relatore Antonio G. Balistreri Consulente filosofico. Per informazioni: 0332.255.319/274, biblioteca@comune.varese.it

Varese – Domenica appuntamento con le Uscite Narranti Estate 2018, alle 15 in Via G.L.Zucchi – ingresso Isaac Newton. Da Casbeno a Calcinate degli Orrigoni: attraverso la “Madonnina del Deserto” di Bobbiate nella verde valle del torrente Simonina per i vecchi sentieri che portano a Calcinate degli Orrigoni. Durata 3 ore circa. – Tutto il programma

Comerio – Al via la sesta edizione di Microcosmi Festival. Venerdì 22, sabato 23 e domenica 24 giugno al Parco di Villa Tatti di Comerio sono in programma concerti, laboratori per bambini, danza, cinema, visite guidate, mostre, fotografia, mercatini enogastronomici, osservazioni astronomiche e tanto altro per una tre giorni che permetterà di scoprire tanti ed eccezionali “piccoli mondi”. Tanti gli artisti in concerto The Tommy Fiammenghi Band, Wicked Expectation, Tao Love Bus, Gnu Quartet, The Magnetics, Mamud Band – Tutto il programma

Barasso – Sunset Perlage, La raffinata eleganza di Villa San Martino di Barasso vi aspetta domenica 24 giugno. Raccoglie un evento unico per gustare i colori del tramonto nella coinvolgente cornice dei laghi varesini. Musica e cucina live accompagnano selezionati perlage d’autore: non mancate! Possibilità di riservare i tavoli. – Tutte le informazioni

Orino – Ad Orino dalle 10 alle 19 di domenica si terrà la festa del pane che vedrà come ospite anche lo Chef Barzetti. Stand gastronomico attivo – Tutto il programma

Casalzuigno – Torba – Doppio appuntamento nel fine settimana con i Beni del Fai- Fondo Ambiente Italiano: al Monastero di Torba a Gornate Olona (VA), venerdì 22 giugno andrà in scena la “Cena del Solstizio d’estate” mentre a Villa Della Porta Bozzolo una visita guidata al calar del sole alla scoperta delle stanze della ma anche delle usanze di un tempo – Tutto il programma

Varese – Besozzo – Diverse tappe per il Coro Europae Cantores in provincia, nel mese di giugno. Venerdì 22, alle 21, sarà in scena a Varese nella chiesa dei Frati Cappuccini, e domenica 24 giugno, alle 17.30, a Besozzo nella chiesa dei Santi Alessandro e Tiburzio. L’entrata sarà ad offerta libera. – Tutto il programma

Germignaga – Appuntamento con il Teatro Periferico che nel fine settimana proporne due spettacoli: il primo alla colonia elioterapica di Germignaga dove venerdì 22 giugno, alle ore 21.30, si terrà lo spettacolo “I fiori nella ghisa”. Lo spettacolo è stato scritto da Loredana Troschel a partire dalle interviste dei lavoratori della Ceruti di Bollate, storica fabbrica chiusa negli anni ’80, per raccontare anche uno spaccato dell’Italia del secondo Novecento. Domenica 24 giugno, invece, ci si sposta nella chiesa di Grantola per ricordare un episodio della resistenza svoltosi sul Monte San Martino in Valcuvia – Tutto il programma

Cuveglio – Un weekend dedicato alla Formaggella del Luinese Dop

Appuntamento sabato 23 e domenica 24 giugno, per due giorni dedicati ai prodotti locali. In programma mercato agricolo, laboratori per bambini, degustazioni ed esposizione caprina – Tutto il programma

Cuveglio – Le Ceramiche Ibis di Cunardo ospitano dal 23 giugno al 15 luglio la mostra omaggio ad Amleto Emery, inaugurazione sabato 23 giugno alle ore 17.30 con performance musicale di Duojig con Barbara Krüger (violino) e Claudio Giacomazzi (violoncello). – Tutto il programma

Luino – Sabato 23 giugno alle ore 21 prezzo al Parco a Lago di Luino sarà possibile assistere al concerto testimonianza di Nando Bonini organizzato dalla Parrocchia di San Pietro e Paolo della Città – Tutto il programma

Sesto Calende – Si rinnova sabato 23 giugno, a partire dalle 12, l’appuntamento con la Festa senegalese organizzata dall’associazione B.N.S. alla Marna di Sesto Calende con l’obiettivo di promuovere l’incontro con la cultura, le tradizioni, le bellezze e la cucina del Senegal – Tutto il programma

Sesto Calende – L’estate di Sesto si colora di arte e design. Dal 23 giugno il lungolago e le vie della città ospitano Rossetti Design Park e un’installazione luminosa – Tutto il programma

Bodio Lomnago – Domenica 24 giugno il parco della Villa Bossi di Bodio Lomnago apre i suoi cancelli a bambini e genitori che vorranno partecipare all’evento benefico “Una domenica In Famiglia”, promosso dall’associazione Progetto Alma per raccogliere fondi destinati alla ricerca Telethon per le malattie genetiche nei bambini – Tutto il programma

Brunello – Parte dalla bellissima piazzetta di Brunello la terza edizione del Bossalito, i giochi senza frontiere che vedono sfidarsi i paesi della Valbossa. Il Bossalito parte domenica 24 giugno alle 9 con un Gara di Pesca al laghetto Lattanzi di Albizzate (dalle 12 apertura dello stand gastronomico e nel pomeriggio pesca libera per i bambini). – Tutto il programma

Buguggiate – Sabato 23 giugno in occasione della festa di San Giovanni, la ProLoco di Buguggiate organizza la classica risottata gratuita per le vie del centro paese (dalle 20.00 circa). Ad accompagnare la serata di festa la musica live di Le Leech, quattro ragazze che eseguiranno brani pop e soul – Tutto il programma

Induno Olona – L’estate non è estate a Induno Olona senza le risottate del venerdì sera organizzate dalla Proloco. Si parte già da venerdì 22 giugno, fino ad agosto – Tutto il programma

Vedano Olona – Al via nel fine settimana al Parco Fara Forni di Vedano Olona, la quinta edizione di “Luppolo in fabula”, la manifestazione organizzata dalla Pro Loco dedicata ad Angelo Poretti, illustre cittadino vedanese fondatore dell’omonimo birrificio. Dal venerdì 22 a domenica 24 giugno “Luppolo in fabula” offrirà grandi attrattive per tutte le età – Tutto il programma

Besano – Tre giorni di festa per San Giovanni Battista. Da questa sera fino a domenica 24 giugno tante iniziative, dal palo della cuccagna all’aperitivo con i Raptors, ma anche mostre e la benedizione di auto e trattori

Casorate Sempione – Il corpo musicale “La Casoratese” in festa per tre giorni: da venerdì 22 giugno una occasione per stare insieme, mangiare dei buoni piatti e aiutare le attività della banda. – Tutto il programma

Gallarate – Torna la MagaEstate, con tanti concerti gratuiti. Il primo appuntamento, sabato 23 giugno, alle ore 21.00, vedrà protagonista l’Orchestra del Liceo Musicale Statale Pina Bausch di Busto Arsizio – Tutto il programma

Gallarate – Una festa al parco, la sera, al lume delle candele e “cullati” dalla musica. È la bella idea proposta, per sabato 23 giugno, dalla Consulta rionale Sciarè-Cedrate. L’appuntamento è al parco di via Vigorelli – Tutto il programma

Busto Arsizio – Dalle benemerenze alla disco in piazza, tutti gli eventi per S. Giovanni. Tanti eventi per festeggiare San Giovanni: Dia Sotto Le Stelle, street food, discoteca in centro e -naturalmente – le Civiche benemerenze – Tutto il programma

Busto Arsizio – Compie dieci anni la rassegna nel cortile di via Pozzi organizzata dalla cooperativa “Il villaggio in città”. Primo appuntamento venerdì sera con un Pulcinella speciale e le sue avventure, come Orlando scoppiettante ed esilarante per grandi e piccini. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Domenica 24 giugno dalle ore 19.30 continua la Rassegna delle Nazioni a Latinfiexpo. Dopo la celebrazione del Brasile è la volta della settimana dedicata al Messico alla presenza delle rappresentanze consolari del Messico delle autorità istituzionali del Comune di Busto Arsizio e dei rappresentanti della Camera di Commercio della Provincia di Varese. Il programma prevede anche la rievocazione della icona femminile Frida Khalo – Tutto il programma

Castellanza – Domenica di festa al Parco Altomilanese. Per l’intera giornata di domenica l’area adiacente alla Baitina sarà animata da gonfiabili, truccabimbi, musica e merende – Tutto il programma

Ascona – Ha preso il via oggi la 34° edizione di JazzAscona , uno dei principali eventi mondiali dedicati al jazz e al New Orleans Beat, che dal 21 al 30 giugno 2018 offre un’entusiasmante “New Orleans Experience” con oltre 180 concerti, il meglio della produzione musicale della Città del Delta e degustazioni di specialità culinarie della Louisiana – Tutto il programma

Cademario CH- Kurhaus Cademario Hotel & Spa e Serena Roga Events sono lieti di invitarvi il 24 giugno, alle ore 12, alla prima edizione svizzera di le Déjeuner sur l’herbe. Quello che vi invitiamo a fare è vivere insieme a noi una giornata all’aria aperta tra amici, risate, musica dal vivo, bagni di gong e uno squisito pranzo. – Tutto il programma