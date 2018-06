Pro Patria, amichevole estiva con il Torino

La stagione della Pro Patria è finita da poche ore, con la conquista dello Scudetto di Serie D.

C’è già una data però per l’estate 2018 dei biancoblu. Come rimbalza da Bormio, infatti, i tigrotti dovrebbero affrontare in un test amichevole il Torino.

La società granata sarà in ritiro nel paese della Valtellina dall’8’ al 22 luglio e sabato 21 luglio (ore 17.00) la formazione di Walter Mazzarri dovrebbe affrontare proprio la Pro Patria.

I tigrotti molto probabilmente saranno in ritiro a Sondalo, così come avvenuto lo scorso anno, rendendo così agevole la logistica per questa amichevole.