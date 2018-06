Pro Patria, le date della Serie C

Inizierà ufficialmente il 5 agosto la stagione 2018-2019 di Serie C con il primo turno di Coppa Italia.

La Pro Patria, che deve ancora conoscere come sarà suddiviso il suo girone – se nord da Cuneo a Trieste o nord-ovest con Toscana e Sardegna –, inizierà la stagione con il raduno del 16 luglio e il ritiro di Sondalo.

La prima giornata di campionato è prevista per domenica 26 agosto (o sabato 25). I tre gironi turneranno a trimestri giocando di sabato, ma finché non usciranno i gironi sarà difficile capire quando i tigrotti saranno impegnati domenica.

L’ultima giornata di campionato sarà il 5 maggio 2019, mentre la pausa invernale sarà a gennaio: si giocherà infatti il 23 e il 30 dicembre, mentre si riposerà il 6 e il 13 gennaio 2019. Ancora da valutare quando verranno effettuati i tre turni infrasettimanali previsti.

Questo il comunicato della Lega di Serie C

CAMPIONATO SERIE C

Inizio: DOMENICA 26 AGOSTO 2018

Soste: DOMENICA 06 GENNAIO 2019 – DOMENICA 13 GENNAIO 2019

Turni Infrasettimanali: Tre Turni da Determinare (*)

Turni Festività Natalizie: DOMENICA 23 DICEMBRE 2018 – DOMENICA 30 DICEMBRE 2018

Termine: DOMENICA 05 MAGGIO 2019

COPPA ITALIA SERIE C

1^ Giornata Fase eliminatoria DOMENICA 05 AGOSTO 2018

2^ Giornata Fase eliminatoria DOMENICA 12 AGOSTO 2018

3^ Giornata Fase eliminatoria DOMENICA 19 AGOSTO 2018

PROGRAMMAZIONE GARE STAGIONE 2018-2019

La programmazione sarà su base trimestrale, secondo le seguenti fasce:

– 26 agosto + settembre 2018 / ottobre 2018 / novembre 2018;

– dicembre 2018 / gennaio 2019 / febbraio 2019;

– marzo 2019 / aprile 2019 / maggio 2019.

FASCE ORARIE

Il campionato si caratterizzerà per quattro fasce orarie identiche sia di sabato che di domenica:

– sabato: fischio d’inizio 14.30 / 16.30 / 18.30 / 20.30;

– domenica: fischio d’inizio 14.30 / 16.30 / 18.30 / 20.30

TURNOVER GIRONI

– un girone giocherà di sabato per tre mesi e due gironi giocheranno di domenica per tre mesi; in tal modo

durante l’intera stagione ogni girone giocherà un trimestre di sabato e due trimestri di domenica, fermi restando gli anticipi del venerdì ed i posticipi del lunedì per esigenze televisive;

– in ogni fascia oraria si disputeranno più gare;

– la domenica un girone disputerà le gare alle ore 14.30 e 18.30; l’altro girone disputerà le gare alle ore 16.30 e 20.30.

(*) TURNI INFRASETTIMANALI

Si disputeranno tre turni infrasettimanali su due giorni, martedì e mercoledì. L’orario proposto dalla Lega Pro sarà l’orario serale (18:30, 20.30) presente nel trimestre di riferimento per ciascun girone.