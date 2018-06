Pro Patria, si riparte da 5 conferme

La nuova stagione inizierà ufficialmente dal 1° luglio, ma in casa Pro Patria si stanno già mettendo le basi per il ritorno in Serie C.

Dopo le conferme del direttore sportivo Sandro Turotti e di mister Ivan Javorcic, si sono messe le basi anche per la squadra che affronterà il prossimo campionato tra i professionisti.

Le cinque pedine di conferme sono il capitano Mario Alberto Santana, Giuseppe Le Noci, Donato Disabato, Alex Pedone e Leonardo Galli. Tutti si sono meritati la riconferma sul campo e la società ha così deciso di rinnovare l’accordo con loro.

Dopo i primi cinque, è molto probabile che altri protagonisti della vittoria della Serie D risposino il progetto biancoblu: dovrebbero essere prossimi a rinnovare i difensori Giovanni Zaro e Ivo Molnar, i centrocampisti Riccardo Colombo e Francesco Gazo. Rimane invece in forse Niccolò Gucci, che dovrà decidere se giocarsi le sue chance in Serie C o trovare spazio da protagonista in una formazione di Serie D.

Hanno invece già sposato altri progetti Giacomo Pettarin, che ha firmato con il Modena, e il portiere Ilario Guadagnin, che dopo essere rientrato al Bassano dopo la fine del prestito, è stato girato a Lecco.

Proprio per il ruolo di estremo difensore i dirigenti tigrotti sono in cerca di un profilo di alto livello ma in linea con il progetto della Pro Patria. Giocatori chiave per la prossima stagione saranno anche un playmaker a centrocampo e un difensore che possa far parte della linea a tre di difesa.

Intanto anche lo staff tecnico si completa: il vice di Ivan Javorcic sarà l’ex calciatore Massimo Sala. Per il resto, conferme su tutti i fronti: Diego Scirea preparatore atletico, Augusto Rasori allenatore dei portieri e Stefano Baciocchi collaboratore preparazione atletica e recupero infortunati.

Lo Staff Tecnico della Prima Squadra per la Stagione Sportiva 2018/19 sarà così composto: