Problemi tecnici, Esterno Notte trasloca ancora al Cinema Nuovo

Esterno Notte non sarà ai Giardini Estensi.

Per la seconda serata in programma, la rassegna cinematografica estiva si terrà al chiuso del Cinema Nuovo.

La motivazione, spiegata in un messaggio inviato agli utenti, è “per problemi legati all’agibilità della tensostruttura”. In sostanza la commissione provinciale di vigilanza ha imposto a Filmstudio ’90, organizzatori della rassegna giunta alla 31esima edizione, di adeguarsi alle nuove normative fornendo ulteriori certificazioni e nuovi accorgimenti tecnici alla tensostruttura per permettere le proiezioni all’aperto ai Giardini Estensi: «Spero che sia tutto a posto per lunedì 2 luglio», commenta Giulio Rossini di Filmstudio ’90.

La proiezione del film “Ella&John” di Paolo Virzì sarà effettuata al Cinema Teatro Nuovo Varese, in viale dei Mille 39 alle ore 21.45 di giovedì 28 giugno, senza alcun cambiamento nelle tariffe di ingresso.