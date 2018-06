Profumi e colori dall’Africa: torna la Festa senegalese

Si rinnova sabato 23 giugno, a partire dalle 12, l’appuntamento con la Festa senegalese organizzata dall’associazione B.N.S. alla Marna di Sesto Calende con l’obiettivo di promuovere l’incontro con la cultura, le tradizioni, le bellezze e la cucina del Senegal.

L’edizione 2018 della festa sarà anche l’occasione per presentare la cooperativa Naatalcoop, che è stata costituita recentemente a Sesto Calende, con il sostegno dell’associazione B.N.S., per offrire servizi di assistenza domiciliare, a disabili, bambini, anziani e di pulizie nei condomini, campeggi, uffici, alberghi, aziende.

Dalle ore 12 saranno allestiti banchetti espositivi con prodotti tipici dell’artigianato e delle attività senegalesi.

Il programma della giornata prevede poi: dalle ore 16 l’accoglienza e gli interventi di rappresentanti istituzionali della Diaspora senegalese; dalle ore 17 una sfilata di abiti e acconciature femminili tradizionali di varie parti del mondo, giochi e animazione per bambini con uno sketch a cura di Thierry; dalle ore 19 la cena a base di piatti tipici come ceb-ou-jen, yassa, fataya con nems, cuscus, verdure, bissap e succo di zenzero. L’iniziativa si conclude con musica, percussioni e danze per tutti e tutte dalle h 20 alle 23.

Le donne di B.N.S., originarie della nazione africana e residenti nel territorio di Sesto Calende con le famiglie, vogliono così far conoscere in particolare le attività dell’associazione, che nascono dal loro desiderio di integrarsi nell’ambiente locale e di promuovere lavoro, per contribuire al benessere familiare.

«La giornata del 23 giugno alla Marna è un’occasione per costruire ponti di conoscenza e scambio – spiegano le donne dell’associazione – per eliminare distanze e superare pregiudizi e facilitare quindi la convivenza basata sul reciproco rispetto e sulla partecipazione alla vita locale».

Saranno estratti premi offerti dagli sponsor: biglietto aereo A/R Senegal; TV 43 pollici; stoffe “basin” (ditta Testa di Romentino); buono spesa alimentare (negozio Fatou Diop di Gallarate e Saloum Shop di Somma Lombardo).

QUI la locandina con il programma dettagliato