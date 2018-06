Profumi e colori della Sicilia: una serata tutta da gustare da Le Pine

La Sicilia, si sa, riserva sempre sorprese e gioie. Per i panorami mozzafiato, per il mare favoloso, ma anche per il palato.

A Bodio Lomnago venerdì 22 giugno dalle 20 alle 23 si può gustare un angolo di Sicilia nel Varesotto, grazie al menù predisposto da Le Pine (via IV novembre, 9), all’ultima serata a tema prima dell’estate.

I profumi e i colori della Sicilia, tutti da gustare: piattone trapanese con polpette di merluzzo con tzazichi al sedano, sarde gratinate con maionese di pomodorini, polipetti in umido, caponata di melanzane, polpo in insalata; calamaro alla griglia con crema di zucchine e mentuccia; torta alla ricotta e crema di pistacchi e mousse al caffè.