Pronta la giunta, lunedì la presentazione ufficiale

La squadra è pronta, rifinita nelle ultime ore. La nuova giunta di Gianmario Bernasconi verrà presentata lunedì 25 giugno durante il primo consiglio comunale ed è nata, spiega il sindaco, cercando di rispettare da una parte la volontà popolare dall’altra le competenze di ciascuno: «Ho voluto che gli assessori fossero sostenuti da alcuni consiglieri che avranno deleghe importanti. Era questo il senso di Progetto Comune e questo metteremo in atto, sin da subito. Spero che si colga il valore di scelte che partono da una filosofia di condivisione e totale partecipazione all’interno del nostro gruppo di lavoro».

Alcuni nomi ormai sono circolati, altri saranno svelati lunedì sera, nel corso del consiglio che Bernasconi si augura affollato.

Quel che è certo è che il vice sindaco non sarà, nemmeno questa volta, una donna.

Per quanto riguarda gli assessorati Davide Ferrè si occuperà di Cultura e politiche del Lavoro, Simona Barbarito (tra i candidati più eletti della lista Progetto Comune, insieme a Ferrè) seguirà i Servizi educativi, il rapporto con i commercianti e le associazioni e comitati di quartiere. A Enzo Vignola, ex vice sindaco, andrà il Patrimonio e a Cristina Sessa i Servizi sociali.

Giorgia Broggi sarà consigliere con delega al Bilancio e Claudia Miterangelis gestirà il Consorzio della Valbossa. Tommaso Foti sarà l’«addetto»alla Comunicazione e alla Partecipazione e Giovani e infine Giovanni Rocca si occuperà di Ambiente, Ecologia e Sport.

Il vero nodo da sciogliere riguarda le cariche di chi dovrà occuparsi dei Lavori Pubblici, un tema importante che nel programma elettorale di Progetto Comune aveva ampio spazio e toccava questioni “delicate”, e quella di vice sindaco, l’uomo (a questo punto) a più stretto contatto con Bernasconi. E da lunedì si parte a lavorare.